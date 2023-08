Presente nello studio di Amazon Prime Video per anticipare i temi di Manchester City-Siviglia, finale di Supercoppa europea di scena tra poco allo stadio Karaiskakis di Atene, Luca Toni ha parlato così dell'incrocio sfumato tra Inter e Roma, battute nelle rispettive finali di Coppa della passata stagione: "Poteva essere una grande Supercoppa italiana, peccato - le parole dell'ex Bayern Monaco -. Tutte e due hanno fatto due grandi finali, l'Inter da sfavorita ha avuto la palla per pareggiare. Speriamo che questo mercato non indebolisca le nostre squadre".