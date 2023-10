Da ex centravanti, Luca Toni giudica la prova di Romelu Lukaku in Inter-Roma criticando la prestazione del belga. "E' stato poco servito e la Roma ha fatto veramente poco offensivamente, ma da Lukaku ti aspetti che da un pallone sporco ti faccia salire la squadra - ha detto nel corso di Supertele - Su alcuni di questi poteva far meglio. E' il giocatore più importante, l'unico che può far qualcosa in più in questa Roma. Erano palle difficili, ma ti aspetti che qualcuna la tenga".