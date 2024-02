Capocannoniere della Serie A e secondo nella classifica della Scarpa d'Oro, Lautaro Martinez "ha fatto l'ultimo step", secondo Luca Toni. Che ha parlato così della condizione psicofisica straripante del Toro in questa stagione: "Ora è uno dei tre attaccanti più forti in circolazione, per fermarlo devi lavorare di squadra perché nell'uno contro uno vanno in difficoltà tutti con di lui", le parole dell'ex bomber della Fiorentina a DAZN.