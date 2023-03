Intervistato da Sportitalia.com, Toni Conceiçao, ex ct del Camerun, ha esaltato la prestazione di André Onana nella sfida di martedì scorso contro il Porto: "Qualificazione dell'Inter con la sua firma? Assolutamente, ha disputato due partite di grande livello, non solo martedì ma anche all'andata. Sempre presente nei momenti difficili e determinante quando il Porto pressava. La sua dote migliore è tra i pali, ma un altro aspetto che lo distingue da tanti altri portieri è la bravura con i piedi. Questa cosa gli consente a volte di impostare l'azione offensiva della squadra. Inoltre trasmette tranquillità e sicurezza ai suoi compagni. Se devo dire una cosa in cui deve crescere, invece, dico che crede eccessivamente nelle sue qualità, e questo a volte non lo fa stare del tutto concentrato".