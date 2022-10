Damiano Tommasi, ex calciatore di Verona e Roma oggi sindaco della città veneta, parlando ai microfoni de Il Messaggero offre il suo punto di vista sulla Serie A e sull'appeal a livello internazionale: Ci sono problemi, ma alla fine penso che la serie A resti un campionato appetibile, specie per le proprietà straniere, che sono una risorsa importante per il futuro: è un qualcosa che porta miglioramenti, oggi le società devono puntare all’equilibrio economico-finanziario, hanno necessità di risorse”.

Cosa deve succedere per tornare ai vecchi fasti?

“Ridare forza ai progetti sportivi, che durino nel tempo. Che vadano oltre i risultati immediati, come una salvezza o una conquista del quarto posto. Oggi in molte squadre troviamo capitani che stanno lì da due anni e questo la dice lunga sulla durata dei progetti tecnici. Ma c’è un altro aspetto che va controllato, ad esempio le proprietà territoriali”.