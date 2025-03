Francesco Toldo, ex portiere dell'Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni in occasione della sfida amichevole del Pepito Day al Franchi. "Quando metti piede in uno stadio così con entusiasmo, ti si apre un mondo di ricordi e torni a 20 anni fa, solo che il tempo è passato e hai lasciato per strada l'agilità - le parole riportate da TMW - Però è bello anche riconoscere l'affetto delle persone per questi grandi campioni, è stato bello vedere i tifosi della Fiorentina".

"Il 3-0 della Fiorentina alla Juve? Ho visto il risultato e mi ha fatto tanto piacere - ha aggiunto -. Chi vince lo scudetto? E che ne so io, ve lo dico tra qualche settimana".