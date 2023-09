Simone Tiribocchi ha analizzato la situazione dei nerazzurri a Radio Sportiva: "La forma, fino a tre giorni fa, sembrava che pendesse per l’Inter e che avesse già vinto il campionato. Ha fatto una partita contro il Sassuolo, una squadra che continua a sorprendere e che troppe volte diamo per scontato. Fa sempre delle ottime partite perché non solo va a vincere ma gioca anche a calcio. L’Inter dopo il derby ha un po’ sprecato tutto quello che aveva creato", ha concluso.