Sdegno senza fine. Camilla Bresciani, fidanzata di Alessandro Bastoni e mamma della piccola Azzurra, ha postato sui social alcuni messaggi inviati tramite email da un tifoso del Barcellona dopo la vittoria dell'Inter ieri sera a San Siro contro i blaugrana. Minacce nei confronti del difensore nerazzurro dai toni molto forti: "Sono vicino a casa tua e sparerò alle gambe di Bastoni così non potrà più giocare a calcio". Si firma Aitor Serna. Cose che non hanno nulla a che vedere con il calcio e con lo sport in generale. "Ma quanto fate schifo?", il commento di Camilla.