Ricorre spesso la parola sogno nelle parole rilasciate da Marcus Thuram al magazine GQ. Ma quello che sta vivendo all'Inter, per sua diretta ammissione, non è affatto un sogno. E non si parla solo del puro aspetto sportivo, ma anche dei legami che il calcio e i nerazzurri in particolare stanno creando con la moda: "Ogni giorno sempre di più il calcio, la cultura pop e la cultura street si stanno legando. Così quando arrivo all’Inter e vedo che abbiamo Moncler come partner, oppure che mentre gioco ho i Transformers sulla maglia o le Tartarughe Ninja, be’, capisci che non ho bisogno di sognare. È la realtà".

Ma chi è il compagno più stiloso? "Questo non posso dirlo. Anche perché lo stile è un qualcosa di così personale che non è possibile decretare il più stiloso in assoluto. Sei tu che ti metti i vestiti, non posso decidere io cosa ti devi mettere o dire che qualcuno si sta vestendo male. Se è comodo e confident in quegli abiti, be’, allora sono gli abiti giusti. Però, se dovessi scegliere uno che secondo me si veste molto bene nel mio spogliatoio, sicuramente direi Matteo Darmian. Lui è stiloso". Tikus parla poi anche della sua presenza allo show di Kanye West: "Fantastico. Sappiamo tutti che leggenda sia per il rap Kanye. Poi non potevo mancare, sai anche per il fatto della morceau (canzone, ndr) con i cori dell’Inter… È successo poche ore dopo averlo visto in tribuna durante una nostra partita. È bello che l’Inter abbia questa rilevanza".