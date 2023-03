In attesa di svelare il proprio futuro, che vede anche l'Inter in corsa per ingaggiarlo a parametro zero, Marcus Thuram si trova a dover fronteggiare dure critiche in Bundesliga, e non per prestazioni deludenti. Il 25enne attaccante francese è stato fortemente bacchettato lo scorso fine settimana per un episodio nella partita contro il Friburgo (0-0). L'ex Guingampais ha simulato di aver subito un fallo in area per ottenere un rigore, spingendo l'arbitro ad assegnarlo prima della correzione da parte del VAR. Thuram è stato fortunato a non ricevere un cartellino giallo, ma il suo gesto gli è costato più di una critica. "Per me Thuram doveva essere ammonito", ha detto l'ex nazionale tedesco Dietmar Haman. "Quello che ha fatto Thuram non ha nulla a che fare con lo sport - ha aggiunto l'ex leggenda del Borussia Moenchengladbach Stefan Effenberg -. Farlo a certi livelli è ridicolo".