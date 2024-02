A margine della conferenza stampa di vigilia di Inter-Atletico Madrid, Marcus Thuram si è soffermato anche ai microfoni di Sportmediaset per presentare l'andata degli ottavi di finale di Champions League: "L'Atletico è una squadra fortissima, con grandi giocatori. Abbiamo preparato la partita serenamente, lavorando come sempre", le parole del francese.

L'Atletico è cambiato tatticamente.

"E' vero, era conosciuto per essere una squadra che si difendeva basso, ora gioca bene a pallone. Sarà una bella partita".

Hai sentito Griezmann?

"E' un compagno di squadra in nazionale, un giocatore e un ragazzo incredibile. Sarà una bella partita".

Sei già in doppia cifra di assist e gol, queste partite ti possono far crescere?

"Ogni partita mi fa crescere, che sia Champions o campionato. Sarà durissima contro un Atletico che ha voglia di venire a San Siro a fare una grande partita, per me è bellissimo giocare sfide così".

La Champions è un sogno o una opportunità per l'Inter?

"Quando giochiamo le partite entriamo in campo per vincere, questo significa che ogni partita è un'opportunità"