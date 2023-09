Marcus Thuram felicissimo nel post-partita di Inter-Fiorentina: "Oggi è stata una grande gara di squadre, abbiamo lavorato bene e siamo molto contenti di aver vinto. Io sono contento del gol e dell'assist, è una bella serata. L'esultanza è per Dimarco, so come esulta e allora l'ho fatta per lui. E' sbocciata la Thu-La? Non lo so, do il mio meglio, se facciamo gol siamo contenti. In questa squadra non ci sono titolari, ed è per questo che è una grande squadra. Il derby? Mi aspetto una partita calda", ha detto a DAZN.