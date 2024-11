Nell'intervista rilasciata al Corriere dello Sport, Erick Thohir ha anche toccato il tema del nuovo stadio rivelando di essere sostanzialmente in sintonia con la decisione di Inter e Milan di valutare la costruzione di un nuovo impianto in comune nell'area di San Siro: "Sì, ne ho parlato anche Gerry Cardinale, quando ci siamo incontrati di recente qui a Giacarta. Gli ho detto che la strada giusta è proprio di fare il nuovo impianto insieme. E sarà un bene anche per la Serie A. All’epoca ne avevo discusso pure io con Barbara Berlusconi, che però ha poi voluto proseguire da sola. Così, avevo provato a chiedere al sindaco di Milano di avere San Siro per l’Inter, ma ho dovuto fermarmi davanti alla complessità di leggi e regolamenti“.