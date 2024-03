Joshua Zirkzee corre anche fuori dal campo. Dopo l'infortunio rimediato nel match contro l'Inter, l'attaccante di Thiago Motta è pronto a tornare a giocare. Ad annunciarlo è lo stesso allenatore del Bologna durante la conferenza stampa alla vigilia del match con la Salernitana, in programma per lunedì: "Joshua è come se non si fosse mai fermato. Il suo è stato uno stop di pochi giorni ed è tornato in campo in fretta, dando sempre il massimo".