FIFA Foundation fornirà un milione di dollari in aiuti umanitari di emergenza a seguito dei terremoti in Turchia e in Siria che hanno causato la morte di oltre 42.000 persone e lasciato molte altre senza riparo a temperature gelide. Dopo aver consultato la Federcalcio turca (TFF) e la Federcalcio siriana (SFA), insieme alle organizzazioni non governative (ONG) internazionali e locali, gli aiuti saranno utilizzati per acquistare e distribuire beni umanitari essenziali, nonché per fornire ricovero e protezione di emergenza e temporanei. La FIFA continuerà a collaborare con TFF e SFA, monitorando la situazione e decidendo ulteriori azioni.