nizio stagionale col botto per l'ex Inter, Niccolò Corrado, classe 2000 cresciuto in nerazzurro e oggi alla Ternana che alla sua prima esperienza tra i cadetti ha già portato a casa quattro presenze su cinque, tra le quali tre titolarità. Sul nuovo gioiellino, in gol sabato contro il Parma, rete valsa la vittoria, si esprime il direttore sportivo Luca Leone che in conferenza stampa ammette: "È stata la trattativa più complicata perché l’Inter ora fa fatica a lasciare andare i giovani. Alla fine, però ci siamo riusciti a prendere Niccolò a titolo definitivo".