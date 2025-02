Intervenuto nel corso della conferenza stampa di presentazione di Tajon Buchanan, il direttore sportivo del Villarreal Miguel Angel Tena chiarisce come l'arrivo dall'Inter del canadese sia ampiamente funzionale agli obiettivi del club Amarillo: "Abbiamo fatto il trasferimento di cui avevamo bisogno, Siamo stati da subito chiari sul fatto che dovevamo rafforzarci sul fianco destro, ecco perché abbiamo portato Tajon. Sappiamo di avere una grande squadra, uno staff tecnico eccellente e abbiamo avuto una buona prima metà di stagione. Ora siamo anche in buona forma. Vogliamo rimanere in cima alla classifica e tornare in Europa. Questa squadra è pronta per questo".

Tena ha anche parlato del mancato arrivo di Rafa Marin dal Napoli: "È un giocatore che ci interessa. Tutto dipendeva dalla possibilità di trovare un sostituto per Rafa Marín da parte del Napoli. Non l'hanno trovato e il termine è scaduto. La situazione è cambiata rispetto a dicembre. Abbiamo molti giocatori come Juan Foyth, Logan Costa, Willy Kambwala, Raúl Albiol ed Eric Bailly”.