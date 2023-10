Intervenuto in conferenza stampa pre-Champions, l'allenatore del Manchetser United, Ten Hag, ha parlato dei suoi portieri, sottolineando ancora una volta l'importanza di André Onana: "Se giocherà Bayindir? Lo vedrete - ha detto -. In Coppa di Lega abbiamo scelto di far giocare di nuovo Onana perché il turco deve adattarsi agli standard inglesi. Ma dobbiamo anche far progredire Altay, questo è chiaro. Ha fatto un'ottima impressione in allenamento e sta crescendo molto, quindi siamo molto contenti. Siamo convinti di avere in squadra i due portieri giusti per fare il nostro lavoro".

Sul Galatasaray, avversario di domani:

"Sappiamo che hanno qualità, non ci sono solo Zaha e Icardi, ma anche Mertens e Ziyech. Dobbiamo difendere bene e dare il massimo per ottenere il risultato giusto".