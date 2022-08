Intervistato da Tuttomercatoweb.com, Antonio Tempestilli, ex difensore della Roma, parla della Serie A ormai alle porte.



Roma da scudetto?

"Può dire la sua, poi nel percorso di un campionato chiaramente devono esserci tante componenti che ti agevolano per arrivare fino in fondo. Ma la Roma ha una rosa ampia con doppi giocatori in quasi tutti i ruoli. Ripeto, può sicuramente dire la sua".





Ora è una squadra del tutto completa?

"Forse manca qualcosa dietro, magari serve un difensore in più. Dipende tutto da Kumbulla, se resta o no. Però credo che in generale la società si sia mossa molto bene".



Il parco attaccanti è di livello assoluto...

"Se arriva anche Belotti è un gran bel parco attaccanti. Non so se sia il migliore della Serie A però è uno dei migliori reparti che ci possano essere".