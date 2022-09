Situazione del calcio difficile non solo in Italia, come spiega il presidente de La Liga, Javier Tebas che - come riporta Marca - ha spiegato i limiti salariali imposti ai club, spiegando ulteriormente la situazione che sta attraversando il Barcellona. "Non c'è stata una manica larga, lo abbiamo spiegato ai club, hanno chiesto e abbiamo riferito la situazione particolare del Barcellona. I blaugrana, anche per poter registrare Koundé, il presidente e il suo tesoriere - riporta Marca - hanno dovuto mettere una garanzia personale. Non c'è stato niente di straordinario".

Il Barcellona ha rischiato il fallimento?

"Secondo me il Barcellona non ha rischiato il fallimento, ha abbastanza risorse per andare avanti. Se non controlla la busta paga, l'abbiamo controllata noi, potrebbe avere un rischio futuro di fallimento. Il Barça deve ridurre la sua massa salariale, con le entrate che ha ogni stagione sfora annualmente di circa 200 milioni di euro".