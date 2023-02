"Si legge riguardo la forza della Premier League ma non è così: è una competizione basata sulle perdite milionarie dei club (i ricavi ordinari non sono sufficienti per loro), la maggior parte dei club è economicamente dopata”. Sono le parole scritte in un tweet da Javier Tebas, presidente della Liga spagnola che attacca la Premier League dopo il mercato da record dei club inglesi.