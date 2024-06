Italia-Albania, esordio degli azzurri a Euro 2024, si avvicina a grandi passi. Chi meglio di Igli Tare per anticipare i temi del match? Ecco le parole dell'ex dirigente laziale alla Gazzetta dello Sport.

Ma è vero che quando l’Albania affronta l’Italia moltiplica le energie?

"Assolutamente: partita speciale e sabato lo sarà ancora di più. Per l’Albania è solo il secondo Europeo, dopo il 2016: un’emozione molto profonda, a Dortmund vedrete il 70% dello stadio con una bandiera albanese. E io ci sarò. ovviamente".

Dunque non vede l’Italia così favorita?

"Dico no, anche viste le ultime prestazioni. È più esperta, è il suo unico vantaggio: a livello di qualità della rosa, l’Albania se la può giocare alla pari se gestirà bene il fattore emotivo. Servirà l’entusiasmo giusto: non eccessivo, perché ti può bloccare".

Non le è piaciuta l’Italia nelle amichevoli?

"Non del tutto convincente, ancora: vedo che manca qualcosa a livello di gioco, ma può crescere strada facendo".

Asslani, Ramadani, Bajrami probabili titolari: possono inceppare il motore del centrocampo dell’Italia?

"Servirà una partita perfetta nelle due fasi, ma di tutti: linee strette, zero spazi sulla profondità o per gli uno contro uno".

L’uomo in più dell’Albania?

"Il pubblico".

E dell’Italia?

"Scamacca: sono curioso, può essere la sorpresa di questo Europeo se confermerà lo stato di forma degli ultimi due mesi".

Cosa ha portato Spalletti a questa Nazionale?

"Mentalità e sicurezza da vincente, dopo lo scudetto con il Napoli. Sa portare le sue squadre al livello giusto al momento giusto, anche a livello motivazionale. E avrà accanto una figura fondamentale come Buffon".

Giusta la virata sul 3-4-2-1?

"Viste le caratteristiche di Bastoni e Calafiori - anche lui può essere una bellissima sorpresa - Spalletti ha una doppia possibilità. Ma questo modulo difensivo, con un centrocampo produttivo e due esterni di fascia molto veloci, mi sembra una buona idea".