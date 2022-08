Nel giorno della presentazione ufficiale di Matias Vecino e Alessio Romagnoli come nuovi giocatori della Lazio, il direttore sportivo Igli Tare si è così espresso in merito: "Abbiamo il piacere di presentare due grandi acquisti, grazie anche all’intervento del Presidente nelle ultime fasi delle trattative, possono arricchire il valore di questa squadra. Con Vecino si è creato un buon rapporto, ci tenevamo molto che approdasse in biancoceleste“