Marco Tardelli, interpellato de La Stampa, ha parlato della lotta Scudetto: "È divertente e pieno di sorprese, sia in negativo che in positivo. La squadra che più mi diverte è questo Napoli guidato da un Conte in grande spolvero, Che con severità il rispetto paterno ha ricreato un nuovo Lukaku. Non tutti credevano nella sua scelta, avendo a disposizione Osimhen, ma come al solito ha vinto la sua testardaggine”, ha concluso.