Intervenuto sui taccuini de La Stampa, Marco Tardelli ha posto il focus sulla Nazionale, citando anche due giocatori interisti: "Mi è tornata in mente la bella reazione della squadra dopo la svista di Dimarco con l’Albania, era stata esattamente quella giusta, quella di un gruppo che ci crede, che sa di avere le qualità caratteriali e tecniche per ribaltare anche una partita. Frattesi, Scamacca e Calafiori hanno una grande opportunità per dimostrare di essere quelli che alcuni di noi pensano”, ha concluso.