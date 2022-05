"Paulo Dybala è un professionista serio, andare all'Inter potrebbe essere la scelta giusta. Penso che quella nerazzurra potrebbe essere la squadra giusta per rilanciarsi dopo le ultime stagioni non esaltanti alla Juve. Il giocatore non si discute". Questo il parere che Marco Tardelli, che nel 1985 passò dai bianconeri ai nerazzurri, esprime all'ADNKronos in merito al possibile passaggio dell'attaccante bianconero a Milano. "Io in quei due anni all'Inter non feci bene per diversi problemi e auguro a Dybala, qualora si concretizzasse il passaggio alla corte di Inzaghi, di aver maggiore fortuna", ha aggiunto.