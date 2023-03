Intercettato da TMW Radio, l’ex calciatore Massimo Tarantino ha commentato così lo 0-0 di ieri dell'Inter a Oporto in Champions League: "Questo step in casa del Porto potrebbe dare più continuità in trasferta rispetto a quello che è stato sinora. L’Inter ha una squadra forte, che ha dimostrato un gran potenziale, non avendo la giusta continuità fuori casa. Credo che alla fine - anche nelle difficoltà - questa squadra abbia saputo soffrire. Non ha mostrato potenziale tecnico, ma valori mentali”.