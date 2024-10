Dopo l'esonero dal ruolo di ct dell'Arabia Saudita, Roberto Mancini riceverà il 'Tapiro d'oro' di Striscia la Notizia questa sera su Canale 5. L'ex tecnico dell'Inter spiega il suo stato d'animo a Valerio Staffelli: "Sono dispiaciuto. In questi mesi abbiamo fatto un buon lavoro. A volte però i risultati non vengono e c’era del malcontento da ambo le parti. La buonuscita? Sono tutte bugie".

Il Mancio, poi, non esclude un ritorno alla guida della Nazionale azzurra: "Nella vita non si sa mai. È pur sempre il team più importante in Italia. Abbiamo fatto bellissime cose, oltre al record di 37 partite senza sconfitte".