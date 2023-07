Marcelo Brozovic continuerà la sua carriera in Arabia Saudita con la maglia dell'Al Nassr, ma il ricordo che il croato lascia ai tifosi dell'Inter non può che essere positivo. La conferma arriva anche dal simpatico commento rilasciato su Instagram da Tananai, cantante di fede nerazzurra, sotto il post di addio di Epic Brozo: "Mi mancherai come il bidet quando vado all’estero".

Diverso l'augurio di Radja Nainggolan, ex compagno di Brozovic all'Inter: "Un abbraccio Brozo... tvb in bocca al lupo", scrive il Ninja.