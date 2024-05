Massimo Taibi, ex portiere ed ex ds della Reggina, ha parlato a TvPlay del calciomercato in generale, facendo una riflessione ad empio raggio: "Perché in Italia abbiamo buoni portieri e abbiamo problemi negli altri ruoli? Ci sono tanti motivi. C’è chi dice che i settori giovanili non vengono guardati come una volta. Si vede anche dalle società importanti come Juve, Inter e Milan: hanno tutti stranieri. Una volta c’erano tutti italiani, c’era più possibilità di crescere. L’Udinese è da una vita che ha solo stranieri. All’estero prendi calciatori con pochi soldi. Tutto gira attorno ai soldi”.

"Di Gregorio può diventare titolare della Juventus. Tecnicamente e mentalmente lo conosco, lo può fare. Il portiere più forte del mondo, quello che preferisco, è Gigio Donnarumma. Ha ricevuto troppe critiche, anche quest’anno, ma è stato il miglior portiere del campionato francese".