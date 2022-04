Domenica sera, l'Inter dovrà lanciare un segnale chiaro in chiave scudetto, possibilmente battendo la Juve di Max Allegri, che ha già pronta la 'trappola tattica'. A dirlo è Alessio Tacchinardi sulle frequenze di TMW Radio: "Mi aspetto una risposta forte dall'Inter - spiega l'ex centrocampista bianconero -. Se non vince dopo un mese che è così, poi diventa difficile. La Juve, però può bloccare la squadra di Inzaghi: mi aspetto un'allegrata, ossia tutti belli compatti dietro, un po' come Juve-Chelsea. Lo dico perché quando ha trovato squadre chiuse, l'Inter ha sofferto il non avere spazi. Allegri, sapendo come le prepara, può dare molto fastidio".