"La Juventus avrà bisogno di un grande Rabiot perché a centrocampo l'Inter è veramente forte, mentre i nerazzurri hanno un giocatore poco pubblicizzato come Mkhitaryan". Il concetto è espresso da Alessio Tacchinardi, intercettato da TMW a poche ore da Juventus-Inter.

Secondo l'ex centrocampista bianconero, l'armeno è fondamentale per i nerazzurri: "Si sente in una maniera incredibile e c'è da fare molta attenzione a lui. C'è da fare molta attenzione a tutti però perché anche Kean è un calciatore ritrovato, Kostic, non so se Vlahovic giocherà o meno... È uno spettacolo da godersi a 360 gradi, sperando di avere tutti al top della condizione".