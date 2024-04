"Mi aspettavo una crescita, invece dall'Empoli in poi è andata in difficoltà". A parlare in questi termini della Juventus è Alessio Tacchinardi, ex centrocampista della Vecchia Signora chiamato ad un'analisi sulla squadra di Allegri sulle frequenze di Radio Bianconera: "Contro l'Inter ci può stare di perdere, ma in generale mancano atteggiamento, predisposizione a voler fare qualcosa di più per questa maglia - dice -. Chi la indossa deve provare a vincere. La Juve non mi esalta, il prodotto ormai è questo, continuiamo a sostenerla, come tutti i tifosi spero sempre in qualcosa di meglio, ma non arriva mai, a prescindere dalle occasioni sbagliate da Vlahovic clamorosamente contro il Torino. Si può anche perdere, ma è proprio l'impronta che non viene data alla squadra".