Morgan De Sanctis, nuovo direttore sportivo della Salernitana, oggi è stato a Milano per incontri di calciomercato. Tra questi, importante quello con Alessandro Buongiovanni, agente di Lorenzo Pirola. "Un meeting positivo, anche se c'è qualche dettaglio da sistemare tra le parti, ma è stata raggiunta l'intesa per un contratto quadriennale - racconta Gianluca Di Marzio di Sky -. Questa sera è in programma un incontro tra De Sanctis e la dirigenza dell'Inter per discutere del trasferimento dopo che ha trovato l'accordo col giocatore".