Ieri, la FIFA ha svelato il programma - con date, orari e sedi - delle 63 partite del Mondiale per Club 2025 (leggi qui), il torneo che andrà in scena dal 14 giugno al 13 luglio negli Stati Uniti. Un programma che il presidente FIFA Giannin Infantino ha commentato così: "I percorsi per le 32 squadre sono stati stabiliti e ora sappiamo a che ora e dove, tra 12 stadi di prima classe, ci godremo i 48 emozionanti scontri della fase a gironi - le sue parole -. Insieme ad altre 15 partite nella fase a eliminazione diretta, questo programma di partite segna 63 date nell'agenda di ogni tifoso di calcio: coloro che vivono negli Stati Uniti, che viaggiano dall'estero verso queste splendide città per sostenere i loro club o che seguono in diretta e gratuitamente da ogni angolo del mondo tramite DAZN e FIFA+. Questo programma di partite è molto più di un elenco di entusiasmanti incontri che coinvolgono i migliori club del mondo: dimostra che il calcio di club può essere, e sarà, veramente globale. Portiamolo nel mondo".