Mirwan Suwarso, dirigente del Como, ha parlato alla Provincia di Como del futuro della società lariana, in cerca di una sistemazione in vista della prossima stagione. “L’obiettivo è quello di giocare comunque in casa sia in Serie A sia in Serie B, poi potrà capitare di giocare altrove una partita, ma l’obiettivo è procedere a pezzi e consentire di giocare sempre al Sinigaglia. Trasloco alla Juventus Stadium? No, troppo lontano, meglio San Siro (ride NdR), ma già ci giocano due squadre ed è difficile. Lugano? A parte gli scherzi, non ci abbiamo ancora pensato. L’obiettivo è rimanere qui”.