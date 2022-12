La Superlega è libera di istituire la propria competizione calcistica, a patto che lo faccia al fuori dell’ecosistema della UEFA e della FIFA. E' questo il parere emesso oggi dall'avvocato generale della Corte di giustizia Athanasios Rantos, accolto con favore dall'ECA: "Il parere propone un netto rifiuto degli sforzi di pochi per minare le fondamenta e il patrimonio storico del calcio europeo per molti - l'incipit del comunicato ufficiale dell'associazione dei club europei che guidata da Nasser Al-Khelaifi -. In qualità di organismo che rappresenta quasi 250 dei migliori club di calcio europei, l'ECA è esplicita nella sua forte opposizione nei confronti di quei pochi egoisti che cercano di sconvolgere il calcio europeo per club e minare i valori che lo sostengono. Il parere pubblicato oggi dall'avvocato generale Rantos rafforza l'opposizione di lunga data dell'ECA alla Super League europea e a qualsiasi progetto separatista.