Dal Qatar, ombelico del mondo del calcio in questi giorni, Nasser Al-Khelaifi tira l'ennesima frecciata a Barcellona, Real Madrid e Juventus, i tre club che stanno coltivando ancora l'idea di creare una Superlega dopo il progetto naufragato nel giro di 48 ore nell'aprile 2021: "Io chiedo semplicemente a questi tre club: 'cosa volete?. Non vi piace la Champions League come è ora? Non giocatela, fate solo i campionati'. Se a me non piace una cosa, non la faccio. È semplice" - ha detto il presidente del Paris Saint-Germain, nonché numero uno dell'ECA a Sky News -.