Almeno per la prossima stagione, la Supercoppa Europea non cambierà format: il prossimo 14 agosto il Real Madrid di Carlo Ancelotti e l’Atalanta di Gian Piero Gasperini si sfideranno nella tradizionale competizione di apertura della stagione europea. Non sarà introdotta, almeno per il momento, la UEFA Europa Super Cup, una sfida nuova per la quale Sky ha annunciato i diritti tv insieme a quelli della Champions League per i prossimi tre anni, che prevedeva uno scontro fra la vincitrice dell’Europa League e quella della Conference. Il tutto con conseguente cambio di formula per la Supercoppa che verrebbe rimodellata sul sistema delle Final Four.

Secondo quanto appreso da Calcio e Finanza, per la stagione 2024/25 la UEFA non introdurrà questa competizione, e quindi la Supercoppa europea si giocherà solamente fra Real Madrid e Atalanta. Il motivo? La stessa UEFA aveva chiesto ai club di accordarsi sulla possibilità di introdurre questa nuova manifestazione, ma nessuna proposta è arrivata al massimo organismo del calcio europeo. Il format, dunque, per il momento rimarrà quello già conosciuto.