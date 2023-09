Il Comitato Esecutivo della UEFA si è riunito in quel di Limassol, sull'isola di Cipro, approvando fra le altre cose la sede della Supercoppa europea 2024, quella che metterà di fronte la vincitrice della edizione attuale della Champions League ed Europa League, a meno di un cambio di format con l'inserimento di quattro squadre che rimane ancora possibile, ma che non è stato ufficializzato. La sede scelta per la Supercoppa 2024 è Varsavia, con la partita che si giocherà il 14 agosto allo stadio Nazionale, costruito per ospitare la gara di apertura degli Europei 2012, più altri due incontri della fase a gironi, un quarto di finale e una delle semifinali.

Nel 2015 ha ospitato inoltre la finale dell’Europa League: in questa circostanza è stata la prima struttura polacca ad ospitare l’incontro conclusivo di una competizione UEFA per club.