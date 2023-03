La Super League punta a prendere il via nel 2024: questo potrebbe succedere qualora la Corte di Giustizia dell’Unione europea ritenesse che il monopolio di UEFA e FIFA nel mondo del calcio sia effettivamente contrario alla libera concorrenza. La priorità di A22 , la società che sta seguendo il progetto, è quella di creare un nuovo torneo rivale della Champions League, e per farlo sarebbe fondamentale il parere positivo dell’Ue, anche se la strada del dialogo con la UEFA non sarà abbandonata. Secondo il Mundo Deportivo , però, tutta l’attenzione è concentrata sulla sentenza del tribunale, attesa a breve. Se i giudici saranno d’accordo con la posizione della Superlega, tra due anni la nuova competizione potrebbe iniziare.

L'agenzia di Bernd Reichart contempla però anche l'ipotesi che i giudici si pronuncino in linea con le conclusioni dell’Avvocato Generale della Corte di Giustizia dell’Unione europea, favorevoli alla UEFA. In questo caso i club potrebbero istituire una competizione al di fuori del sistema FIFA-UEFA, ma in tal caso da Nyon potrebbero procedere all’espulsione di Barcellona, ​​Real Madrid, Juventus o qualsiasi club che entri a far parte del torneo. la Superlega potrebbe lanciare una battaglia e proseguire con il progetto nonostante il contraccolpo giudiziario. Però, stando al quotidiano catalano, sanzioni arbitrarie contro il club catalano o quello bianconero potrebbero “smascherare” l’atteggiamento ostile della UEFA e accelererebbero il processo in direzione Superlega.