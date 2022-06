La Corte di Giustizia dell’UE si prepara a decidere sul ricorso presentato dalla Superlega riguardo l’accusa di monopolio nei confronti dell’UEFA. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo AS, è stata infatti fissata l’udienza per i prossimi 11 e 12 luglio per decidere sulla pronuncia pregiudiziale sollevata dal giudice spagnolo Ruiz de Lara, che ha chiesto alla Curia dell’Unione Europea di decidere se la UEFA gode di un monopolio nell’organizzazione delle competizioni continentali, come viene accusata dalla Superlega.