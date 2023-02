Suning.com Group Co., Ltd. ha pubblicato le previsioni sulla performance annuale del 2022. La società prevede che la perdita di utile netto attribuibile agli azionisti delle società quotate nel 2022 sarà di 9,5-11,5 miliardi (1,3-1,6 miliardi di euro), una riduzione della perdita rispetto allo scorso anno del 73,42%-78,04%; La perdita di utile netto dopo profitti e perdite è stata di 11,2-13,2 miliardi di yuan. Escludendo l'impatto dell'aumento dei costi di approvvigionamento determinato dalla diminuzione del tasso di remunerazione dei rimborsi e l'impatto dello storno delle imposte anticipate, si stima che l'utile netto della società attribuibile agli azionisti delle società quotate nel 2022 sarà una perdita tra i 4,5 e i 6 miliardi di yuan (tra i 600 e gli 800 milioni di euro). In termini di crescita dei ricavi, nel 2022, l'ambiente esterno per lo sviluppo delle imprese sarà sotto pressione e la società dovrà ancora affrontare il problema della liquidità insufficiente interna.Tuttavia, la società continuerà ad aderire alla strategia aziendale globale omnicanale, senza aspettare o arrendersi ma collaborando ampiamente con fornitori e partner e continuare a svolgere attività di promozione durante tutto l'anno.