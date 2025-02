Ora che l'operazione per il passaggio di Petar Sucic all'Inter è stata definita con tanto di cifre pressoché ufficiali, anche i club che hanno visto crescere il classe 2003 cominciano a fare i conti per capire quanto intascheranno per il meccanismo dei premi di formazione. In ballo ci sono in particolare l'NK Sport Prevent di Bugojno e lo Zrinjski Mostar.

In base alle somme circolate, la compagine di Mostar riceverà 280.000 euro, mentre lo Sport Prevent ne riceverà quasi 50.000, il che è senza dubbio una cifra elevata per un club che milita nelle categorie amatoriali bosniache e che attualmente si trova al settimo posto in classifica nel proprio girone.