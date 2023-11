Distrazione al bicipite femorale della coscia destra: questo l'esito degli esami strumentali a cui stamattine si è sottoposto Kevin Strootman, centrocampista del Genoa, infortunatosi nel match di Frosinone sabato scorso. L'olandese rimarrà dunque fuori per circa 20 giorni ed è probabile che possa tornare in campo nel match di chiusura del 2023 a Marassi contro l'Inter, in programma il 29 dicembre.