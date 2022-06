L'ex calciatore Paolo Stringara è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio per parlare del ritorno all'Inter di Romelu Lukaku: "Sicuramente ci sono grandi prospettive. Non credo che nessuno, parlando dei tifosi, si fosse legato al dito quel suo addio tanto da non rivolerlo. Tornerà a segnare sicuramente. Certo che se questo arrivo coincidesse, poi, anche con quello di Dybala sarebbe davvero una grande occasione per Inzaghi. Far convivere tutti e tre sarebbe una bella sfida del mister, che magari potrà abbassare il centrocampo o trovare una soluzione diversa".

L'analisi prosegue con una visione personale, che funge da indicazione tattica: "Secondo me Gosens è perfetto con un centrocampo a quattro, più di Perisic che è perfetto come quinto. Per quanto riguarda il mister quando si hanno certi fenomeni bisogna fare uno sforzo per sfruttarli tutti”.