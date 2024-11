"È un campionato bellissimo, l’Inter resta la più forte ma non ha, per ora, dimostrato la solita difensiva della scorsa stagione" ha detto Andrea Stramaccioni a Il Mattino, dove l'ex allenatore ha risposto sull'avvio stagionale del campionato italiano. "Napoli, Milan e Juventus hanno cambiato allenatore ma hanno valori tecnici importanti anche se sono alla ricerca dei loro massimi margini di crescita, l’Atalanta ha il parco attaccanti per numero e varietà di opzioni più forte della Serie A e Lazio e Fiorentina sono delle splendide realtà, giocano bene e hanno entusiasmo. E sottolineo, erano tanti anni che non vedevamo due neopromosse così attrezzate e competitive come Como e Parma. Tutto ciò ha alzato i livello medio delle partite. Le Coppe portano dispendio e gestione delle energie, la prima Juventus di conte nacque senza Coppe. Come primo anno può essere un grande vantaggio per costruire la tua identità sfruttando ogni dettaglio avendo la settimana piena per lavorare. Prendi la sconfitta di domenica".

Sul Napoli di Conte:

"Conte potrà lavorare per capire e non ripetere gli errori che secondo lui hanno portato alla sconfitta. Una volta avviato il progetto poi, io preferisco sempre avere l’impegno internazionale perché giocare in Europa ad alti livelli alza la qualità e l’esperienza di un gruppo e lo rende più forte e più sicuro".