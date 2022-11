Intervenuto in collegamento dal Qatar con gli studi di 'TG Sport', in onda su Rai 2, Andrea Stramaccioni, tecnico esonerato proprio lo scorso 31 ottobre dall'Al Gharafa, ha parlato di due grandi candidate per la vittoria del Mondiale, l'Argentina di Scaloni e la Spagna di Luis Enrique: "Eravamo tutti in attesa di sapere se ci sarebbe stata la convocazione di Dybala e questa puntualmente è arrivata. Anche quella di Correa che si aggiunge a Di Maria, Paredes e Nico Gonzalez, quindi la colonia italiana si infoltisce. Un'Argentina che parte sicuramente tra le grandissime favorite di questo Mondiale e che con Scaloni vive un momento positivo: 35 partite senza sconfitte ed è una delle grandi attese qui in Qatar". Sulle Furie Rosse di Luis Enrique: "Una nazionale pericolosa, anche se le scelte del ct confermano il totale cambio generazionale. Sono stati esclusi Sergio Ramos e De Gea, un po' a sorpresa il milanista Brahim Diaz, che nei 26 poteva dare una mano, e anche Fabian Ruiz che però viene da un infortunio. Grande sorpresa per Ansu Fati che rientra nei 26, anche se l'ultima partita l'ha giocata molto tempo fa, e poi c'è la conferma per un giocatore che sta facendo molto bene nel Valencia di Gattuso, il difensore centrale Hugo Guillamon, che con sole tre presenze farà il Mondiale".