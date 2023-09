Il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, racconta a Radio Anch'io Lo Sport l'operazione Krstovic che ha portato in giallorosso un centravanti il cui inizio in Serie A è stato finora ottimo. "Era un giocatore su cui Corvino era da tempo - afferma il massimo dirigente -. Lo aveva visto, avevamo mandato più volte degli emissari. Dopo un lungo e segreto corteggiamento abbiamo deciso. Pantaleo era convinto di fare l'operazione e abbiamo fatto l'offerta ufficiale.

Come spesso accade le relazioni dei nostri emissari non erano straordinarie, ma Corvino mi ha detto che gli è accaduto già in passato con altre operazioni andate particolarmente bene, cioè prendere una decisione netta nonostante le relazioni non straordinarie. Lui è bravo perché sa vedere oltre, voleva fare l'operazione e l'abbiamo fatto. Da queste prime giornate sembra un'altra buona intuizione, ma siamo prudenti".