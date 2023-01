I biglietti di Tribuna Est 1° livello dell'U-Power Stadium di Monza per Inter-Fiorentina, finale di Supercoppa italiana Primavera, sono in vendita a 10 euro online in modalità print@home, sul sito Vivaticket, e presso i punti vendita Vivaticket. I tagliandi sono in omaggio per gli Under 16.

Per meglio regolare l’afflusso allo stadio, il club nerazzurro informa i tifosi che si potrà accedere solo ed esclusivamente dal Gate indicato sul biglietto, con un documento di identità valido. Il consiglio è recarsi allo stadio con largo anticipo sul fischio d'inizio, fissato per le 20.30.